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Motociclista fica gravemente ferido após colidir contra um animal silvestre na BR-285, em Colorado

Vítima caiu na ribanceira da ponte do rio Cotovelo nesta sexta-feira (31)

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Heloisa Gamero

Repórter

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