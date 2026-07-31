Motociclista fica gravemente ferido após colidir contra um animal silvestre na BR-285, em Colorado

Motociclista ficou gravemente ferido. Polícia Rodoviária Federal / Reprodução

Um homem de 25 anos ficou gravemente ferido na manhã desta sexta-feira (31), após colidir contra um jacu, na altura do quilômetro 357, na BR-285, em Colorado, no norte do Estado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida no animal silvestre aconteceu por volta das 4h.

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Após a colisão, vítima caiu na ribanceira da ponte do rio Cotovelo, na divisa entre o município e Carazinho.