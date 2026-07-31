Motociclista fica gravemente ferido após colidir contra um animal silvestre na BR-285, em Colorado

Um homem de 25 anos ficou gravemente ferido na manhã desta sexta-feira (31), após colidir contra um jacu, na altura do quilômetro 357, na BR-285, em Colorado, no norte do Estado.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida no animal silvestre aconteceu por volta das 4h.
Após a colisão, vítima caiu na ribanceira da ponte do rio Cotovelo, na divisa entre o município e Carazinho.
Conforme as informações, o motociclista ficou gravemente ferido, foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Clínicas de Carazinho. Até o momento, não há atualizações sobre o estado de saúde da vítima.