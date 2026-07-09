Morre idosa atropelada em faixa de pedestre na Avenida Brasil, em Passo Fundo 

Terezinha Soster, 72 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (9), no Hospital de Clínicas (HC), em Passo Fundo, no norte do Estado. A vítima estava internada após ter sido atropelada na Avenida Brasil Leste pela manhã.
O acidente aconteceu por volta das 10h no bairro Petrópolis. De acordo com a Brigada Militar, a idosa atravessava a faixa de pedestre quando foi atropelada por um carro Nissan Kicks.
Ainda segundo as informações, o motorista do veículo prestou socorro e não se feriu. O condutor também realizou o teste de bafômetro, que testou negativo para ingestão de álcool.
Após o atropelamento, Terezinha sofreu uma parada cardiorrespiratória e precisou ser reanimada pelas equipes de socorro. Ela foi encaminhada em estado grave ao HC e teve de ser entubada. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 15h.