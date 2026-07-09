Trânsito

Norte do RS
Notícia

Morre idosa atropelada em faixa de pedestre na Avenida Brasil, em Passo Fundo 

Vítima de 72 anos faleceu na tarde desta quinta-feira (9), no Hospital de Clínicas 

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Heloisa Gamero

Enviar emailVer perfil

Alessandra Hoppen

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS