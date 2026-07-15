Trânsito

Em 2022
Notícia

Justiça condena motorista, empresa e município por acidente com sete mortes na BR-386, em Constantina 

Decisão foi divulgada na terça-feira (14). Acidente envolveu um caminhão e um micro-ônibus da prefeitura  

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Heloisa Gamero

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