Idosa fica gravemente ferida após ser atropelada na Avenida Brasil, em Passo Fundo

Uma idosa de 72 anos ficou gravemente ferida após ser atropelada por um carro na manhã desta quinta-feira (9), na Avenida Brasil Leste, no Bairro Petrópolis, em Passo Fundo, no norte do Estado.
O acidente aconteceu por volta das 10h quando a idosa foi atropelada por uma Nissan Kicks. De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória ainda no local e precisou ser reanimada pelas equipes de socorro.
Após o atendimento, a idosa foi encaminhada em estado grave ao Hospital de Clínicas de Passo Fundo (HC). Ela foi levada entubada para a emergência da instituição.
As circunstâncias do atropelamento ainda não foram divulgadas.