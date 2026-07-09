Trânsito

Norte do RS
Notícia

Idosa fica gravemente ferida após ser atropelada na Avenida Brasil, em Passo Fundo

Vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória ainda no local e precisou ser reanimada pelas equipes de socorro

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Alessandra Hoppen

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS