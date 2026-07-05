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Identificado motorista que morreu após ônibus cair de ponte na RS-324, entre Casca e Paraí

Vítima era vice-presidente do Grupo Trilheiros de Arvorezinha. Sete passageiros ficaram feridos

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