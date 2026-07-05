Identificado motorista que morreu após ônibus cair de ponte na RS-324, entre Casca e Paraí

Na manhã desta domingo (5), veículo ainda não havia sido removido do local do acidente. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Foi identificado como Moisés Baccon, 49 anos, o motorista que morreu no acidente envolvendo um ônibus na RS-324, entre os municípios de Casca e Paraí, no norte do Estado. Baccon integrava o Moto Grupo Trilheiros de Arvorezinha, onde ocupava o cargo de vice-presidente.

O acidente ocorreu por volta das 19h de sábado (4), na ponte do Rio Carreiro, no quilômetro 260 da rodovia. Além da vítima fatal, sete passageiros ficaram feridos.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o coletivo, um ônibus Mercedes-Benz emplacado em Arvorezinha, se envolveu em uma ocorrência que também contou com um caminhão e um automóvel.

Leia Mais Câmara de Vereadores aprova repasse de R$ 36 milhões para ampliar pista do Aeroporto em Passo Fundo

Conforme as informações, um carro estava parado sobre a ponte quando o caminhão precisou reduzir a velocidade. Na sequência, o ônibus atingiu a traseira do veículo de carga. Com o impacto, o coletivo caiu da estrutura. De acordo com a polícia, Moisés morreu no local.

Grupo de trilheiros lamenta morte

A morte do motorista provocou comoção em Arvorezinha. Em nota, o Grupo Trilheiros de Arvorezinha lamentou a perda do vice-presidente. Confira abaixo:

"É com profunda tristeza e imenso pesar que o Moto Grupo Trilheiros de Arvorezinha comunica a trágica partida de nosso Vice-Presidente, Moisés Baccon.

Neste momento de dor, perdemos não apenas um grande líder, mas um amigo, companheiro de trilhas e uma pessoa que marcou a história do nosso grupo com sua dedicação, humildade e paixão pelo motociclismo.

Seu legado permanecerá vivo em cada trilha percorrida, em cada encontro e na memória de todos que tiveram o privilégio de conviver com ele.

Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, desejando força e conforto para enfrentar esta irreparável perda.

Descanse em paz, Moisés Baccon.

Sua história jamais será esquecida. Seu legado seguirá conosco em cada caminho."

Quatro feridos seguem hospitalizados

Conforme a atualização dos hospitais que receberam as vítimas, três pessoas já receberam alta do Hospital Santa Lúcia, em Casca.

Um dos passageiros foi transferido para o Hospital São João, em Arvorezinha, onde permanece internado. O estado de saúde não foi informado pela instituição.

Outros três pacientes seguem internados no Hospital Beneficente Nossa Senhora Aparecida, em Paraí. Segundo a equipe de enfermagem, todos estão conscientes e com quadro considerado estável.

Motorista de carro fugiu do local