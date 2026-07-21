Homem morre em colisão frontal no norte do Estado

Um homem identificado como Mateus Renan Ávila, 35 anos, morreu em um acidente na noite desta segunda-feira (20), no km 13 da RS-463, entre Vila Lângaro e Coxilha, no norte do Estado. Mateus era natural de Ijuí.
Conforme informações dos Bombeiros Voluntários de Tapejara, a colisão frontal envolveu um veículo Volkswagen Polo Track, que seguia no sentido Vila Lângaro a Coxilha, e um CAOA Chery Tiggo 5X, que se deslocava no para Tapejara.
A condutora do Tiggo sofreu escoriações e foi encaminhada para o Hospital Santo Antônio, de Tapejara.
De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o local foi isolado para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias. O trânsito foi desviado para uma estrada lateral.