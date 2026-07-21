Homem morre em colisão frontal no norte do Estado

Um homem identificado como Mateus Renan Ávila, 35 anos, morreu em um acidente na noite desta segunda-feira (20), no km 13 da RS-463, entre Vila Lângaro e Coxilha, no norte do Estado. Mateus era natural de Ijuí.

Conforme informações dos Bombeiros Voluntários de Tapejara, a colisão frontal envolveu um veículo Volkswagen Polo Track, que seguia no sentido Vila Lângaro a Coxilha, e um CAOA Chery Tiggo 5X, que se deslocava no para Tapejara.

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A condutora do Tiggo sofreu escoriações e foi encaminhada para o Hospital Santo Antônio, de Tapejara.