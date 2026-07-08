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Homem morre em colisão frontal com caminhão na RS-324, em Passo Fundo

Automóvel seguia no sentido Passo Fundo-Marau quando invadiu a pista contrária e colidiu de frente com o caminhão, que seguia no sentido oposto

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Alessandra Hoppen

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Tatiana Tramontina

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