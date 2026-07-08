Homem morre em colisão frontal com caminhão na RS-324, em Passo Fundo

Um homem de 50 anos morreu em um acidente de trânsito registrado por volta das 7h desta quarta-feira (8), no km 184 da RS-324, em Passo Fundo. A colisão frontal envolveu um Chery Celer e um caminhão.
Conforme o Corpo de Bombeiros, o automóvel seguia no sentido Passo Fundo-Marau quando invadiu a pista contrária e colidiu de frente com o caminhão, que seguia no sentido oposto.
O condutor do Chery Celer, morreu no local. O motorista do caminhão não teve ferimentos. O trânsito ficou em meia pista para o atendimento da ocorrência e trabalho da perícia.
Equipes do Comando Rodoviário da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. As circunstâncias do acidente serão investigadas.