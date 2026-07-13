Homem morre em acidente entre carro e ônibus na BR-386, em Carazinho

Colisão frontal ocorreu entre um carro e um ônibus na BR-386, em Carazinho. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um homem de 59 anos morreu após colisão frontal entre um carro e um ônibus na BR-386, em Carazinho. O acidente ocorreu por volta das 18h30min de domingo (12), no km 173 da rodovia.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima é o motorista de uma EcoSport, emplacada em Sagrada Família, município na Região Norte. A passageira, uma mulher de 58 anos, ficou ferida e foi encaminhada ao Hospital de Caridade de Carazinho.

No momento do acidente, havia cinco passageiros no ônibus, com placas de Passo Fundo, além do motorista, de 51 anos. Ninguém ficou ferido.