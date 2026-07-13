Trânsito

Mais uma vítima no trânsito
Notícia

Homem morre em acidente entre carro e ônibus na BR-386, em Carazinho

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, veículos colidiram frontalmente

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Gustavo Gossen

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