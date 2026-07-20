Homem morre e outras duas pessoas ficam feridas em colisão no noroeste do RS

Um homem morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em uma colisão frontal na noite de domingo (19) na RS-317, em Redentora, no noroeste do Estado. O acidente aconteceu por volta das 20h45min, no km 34 da rodovia.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), um Uno seguia no sentido Redentora–Coronel Bicaco quando teria invadido a pista contrária. O carro então bateu de frente contra um Fiesta.

O motorista do Uno, de 67 anos, e a passageira, de 66, foram socorridos e encaminhados ao hospital. O condutor do Fiesta, identificado como Albino Buchanelli, de 85 anos, também foi levado para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.