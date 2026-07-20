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Homem morre e outras duas pessoas ficam feridas em colisão no noroeste do RS

Uno teria invadido a pista contrária na RS-317, quando bateu de frente contra um Fiesta

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Alessandra Hoppen

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Airton Lemos

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