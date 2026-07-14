Homem morre após colisão frontal entre carro e caminhão na BR-470, em Lagoa Vermelha

Acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (14). PRF / Divulgação

Um homem, identificado como Gabriel Coito, 33 anos, morreu na manhã desta terça-feira (14), após uma colisão frontal envolvendo um carro e um caminhão, na BR-470, em Lagoa Vermelha, no norte do Estado. A informação foi confirmada pelo Hospital São Paulo, de Lagoa Vermelha.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 9h35min, no quilômetro 68 da rodovia, próximo a ponte do Lajeado dos Ivos.

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O carro que Gabriel conduzia, um Celta, seguia no sentido Lagoa Vermelha–Barracão, enquanto o caminhão, uma Scania, emplacada em Rodeio, Santa Catarina, trafegava na direção contrária.

Com o impacto, o condutor do carro, natural de Passo Fundo, ficou preso às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar realizaram o desencarceramento da vítima, que foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista do caminhão não se feriu.

A rodovia possui três faixas no ponto onde ocorreu o acidente. Conforme a PRF, o fluxo de veículos seguiu com controle de trânsito durante o atendimento da ocorrência e a remoção dos veículos. O trânsito está liberado no trecho.