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Homem morre após colisão frontal entre carro e caminhão na BR-470, em Lagoa Vermelha

Vítima, natural de Passo Fundo, ficou presa nas ferragens, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos 

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Luiz Otávio Calderan

Repórter

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