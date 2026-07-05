Homem morre após capotar veículo na RS-344, em Porto Mauá

Carro capotou na rodovia e Alvori ficou presa às ferragens. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um homem de 62 anos morreu após um acidente de trânsito registrado na noite de sábado (4) na RS-344, em Porto Mauá, no noroeste do Estado.

A vítima foi identificada como Alvori Dinon, irmão do prefeito do município, Carlos Cesar Dinon.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Alvori conduzia o veículo e estava sozinho no momento do acidente. O automóvel capotou na rodovia e a vítima ficou presa às ferragens.

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As equipes de resgate realizaram o desencarceramento para acessar o motorista. No entanto, Alvori morreu no local.

Velório e sepultamento

O corpo de Alvori está sendo velado na comunidade São José do Mauá.

A cerimônia de despedida está marcada para as 17h deste domingo (5). Em seguida, ocorrerá o sepultamento no cemitério da própria comunidade.

Nota de pesar

Em nota, a Prefeitura de Porto Mauá manifestou pesar pela morte de Alvori.

O município também prestou solidariedade ao prefeito Carlos Cesar Dinon, aos familiares e aos amigos da vítima neste momento de luto. Confira abaixo.

"É com profundo pesar que o Município de Porto Mauá recebe a notícia do falecimento de Alvori Dinon, irmão do prefeito Manico Dinon , ocorrido na noite deste sábado, em um trágico acidente na ERS-344.

Neste momento de dor e consternação, a Administração Municipal manifesta sua mais sincera solidariedade ao prefeito Manico Dinon, aos familiares e amigos, desejando que encontrem força, conforto e serenidade para enfrentar esta irreparável perda.

Que Deus conceda descanso eterno a Alvori Dinon e ampare o coração de todos os que sofrem com sua partida.

Prefeitura Municipal de Porto Mauá

“Nossos mais sinceros sentimentos.”