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Homem morre após capotar veículo na RS-344, em Porto Mauá

Vítima foi identificada como Alvori Dinon, 62 anos. Ele era irmão do prefeito do município

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Caroline Batista

Repórter

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