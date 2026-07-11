Homem morre após capotar carro na BR-392 em Porto Xavier

Vítima não resistiu aos ferimentos. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um homem de 41 anos morreu após capotar o carro que dirigia na BR-392 em Porto Xavier, no noroeste do RS. O acidente aconteceu por volta das 22h45min de sexta-feira (10), no km 717 da rodovia.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista conduzia um Volkswagen Golf quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e acabou capotando. A vítima ficou presa às ferragens e morreu no local.

O homem era o único ocupante do veículo e foi identificado como Eberson da Costa Rodrigues. O velório será realizado na Capela Mortuária Evaldo Becker, a partir das 13h30min deste sábado (11).

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