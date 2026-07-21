Fortes chuvas provocam deslizamento e interditam pista na RS-135, em Passo Fundo

Retroescavadeira trabalha para desobstrução da via. Comando Rodoviário da Brigada Militar / Divulgação

As fortes chuvas que atingem Passo Fundo, no norte do Estado, nesta terça-feira (21), provocaram a queda de uma barreira na RS-135, nas proximidades do quilômetro 4.

O deslizamento ocorreu no trecho localizado entre o acesso à pedreira e ao Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul).

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, equipes atuam no local com o auxílio de uma retroescavadeira para remover o material que caiu sobre a pista e restabelecer as condições de tráfego.

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Motoristas que circulam pela região devem redobrar a atenção devido à presença de máquinas e trabalhadores na rodovia.

Até a última atualização, os serviços de limpeza e desobstrução seguiam em andamento.