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Fortes chuvas provocam deslizamento e interditam pista na RS-135, em Passo Fundo

Deslizamento foi provocado pelo grande volume de chuva registrado no município

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Luiz Otávio Calderan

Repórter

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