Trânsito

Norte e Noroeste
Notícia

Em dois dias, três acidentes com carros que caíram de pontes deixam mortos no RS

Casos ocorreram em Viadutos, Jacutinga e Campos Borges

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Alessandra Hoppen

Enviar emailVer perfil

Guilherme Canal

Enviar email

Gustavo Gossen

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS