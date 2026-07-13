Em dois dias, três acidentes com carros que caíram de pontes deixam mortos no RS

Três acidentes com carros que caíram de pontes deixaram três pessoas mortas entre a madrugada de sábado (11) e a manhã de domingo (12). Os casos ocorreram em Viadutos e Jacutinga, no Norte, e Campos Borges, no Noroeste.

O caso mais recente foi registrado na manhã de domingo em Viadutos. Um idoso de 65 anos morreu após o Fiat Palio que dirigia cair de uma ponte em um rio, na zona rural do município. Conforme o Corpo de Bombeiros de Erechim, o corpo foi localizado por volta das 7h. A vítima estava sozinha no veículo e não teve a identidade divulgada.

Poucas horas antes, na noite de sábado, um adolescente de 17 anos morreu após o carro em que estava sair da pista, bater na proteção de uma ponte e cair em um rio no interior de Jacutinga. O acidente ocorreu por volta das 22h40min, quando quatro jovens retornavam de um jogo de futsal em Quatro Irmãos.

A vítima foi identificada como Ismael Dias dos Santos. Segundo os Bombeiros Voluntários de Jacutinga, ele não conseguiu sair do veículo e morreu no local. Os outros três ocupantes conseguiram deixar o automóvel antes que ele ficasse submerso. Um deles foi encaminhado para atendimento hospitalar em Erechim. A Polícia Civil vai apurar as causas do acidente.

O primeiro caso do fim de semana foi na madrugada de sábado, por volta da 0h30min, na comunidade de Linha Ferrari, no interior de Campos Borges. Um Fiat Uno caiu da ponte sobre o Rio Jacuizinho e ficou com as rodas para cima, submerso.