"Ele amava demais a cultura gaúcha": esposa conta como era o homem que morreu em acidente em Lagoa Vermelha

Gabriel Coito foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Thais Savaris / Arquivo Pessoal

Apaixonado por tradicionalismo, dedicado ao trabalho e devoto da umbanda, Gabriel Coito, 33 anos, vítima de um acidente em Lagoa Vermelha, no norte do Estado, na terça-feira, aguardava o nascimento do segundo filho.

Gabriel foi sepultado na tarde de hoje (15), em Passo Fundo. Funcionário de uma empresa de piscinas, ele estava se deslocando a trabalho quando sofreu o acidente (veja como foi).

– Para quem conviveu com ele, fica a lembrança de alguém que encontrava paz na sua fé e que inspirava outras pessoas a acreditarem que sempre existe luz, mesmo nos momentos mais difíceis – conta a esposa, Thaís Savaris.

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O casal estava na expectativa pela chegada do filho Lucas, aguardado para o final de agosto. Gabriel também era pai de uma menina de 13 anos.

Ligado ao tradicionalismo desde a infância, ele participou de grupos de dança de Passo Fundo, Marau e Erechim.

— Ele estava afastado dos tablados há uns seis anos, porém o amor e o desejo de retornar eram imensuráveis. Ele amava demais a cultura gaúcha —lembra a esposa.

Celta que o jovem conduzia colidiu contra um caminhão. PRF / Divulgação

A espiritualidade era outra paixão dele, que frequentava um terreiro de umbanda.

— Ele acreditava na força da fé, no amparo da espiritualidade e na importância de estender a mão a quem precisava. Carregava consigo o respeito pelos guias, pelos orixás e pelos ensinamentos que recebia — relata Thaís.

Relembre o caso

Gabriel foi vítima de uma colisão frontal entre um carro e um caminhão na terça-feira, na BR-470, em Lagoa Vermelha, no norte do Estado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro que ele conduzia, um Celta, seguia no sentido Lagoa Vermelha–Barracão, enquanto o caminhão Scania, com placas de Rodeio (SC), trafegava na direção contrária.