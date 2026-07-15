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"Ele amava demais a cultura gaúcha": esposa conta como era o homem que morreu em acidente em Lagoa Vermelha

Gabriel Coito, 33 anos, faleceu em uma colisão frontal na BR-470, na terça-feira

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Bruna Scheifler

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