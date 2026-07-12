Trânsito

Noroeste do Estado
Notícia

Dois jovens morrem após carro sair da pista e cair em barranco na RS-472, em Três Passos

Acidente aconteceu na manhã deste domingo (12); vítimas tinham 24 e 26 anos

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Eduarda Costa

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