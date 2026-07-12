Dois jovens morrem após carro sair da pista e cair em barranco na RS-472, em Três Passos

Vítimas morreram no local. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Duas pessoas morreram após o veículo em que estavam se envolver em um acidente na RS-472 em Três Passos, no noroeste do Estado. O caso aconteceu por volta das 7h20min deste domingo (12), na localidade de Linha Turvo, interior do município.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o carro saiu da pista e caiu em um barranco. As vítimas, dois homens de 24 e 26 anos, morreram no local. As identidades deles não foram reveladas.

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Ainda segundo os bombeiros, um terceiro ocupante, uma adolescente de 15 anos, teria conseguido sair do carro sozinha e pedido ajuda a moradores vizinhos. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

As causas do acidente serão investigadas.