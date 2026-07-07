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Dnit abre licitação de mais de meio bilhão de reais para obras em trecho da BR-153, entre Passo Fundo e Erechim

Edital prevê pavimentação, ampliação da capacidade, melhorias de segurança e correção de pontos considerados críticos da rodovia 

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