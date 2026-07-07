Dnit abre licitação de mais de meio bilhão de reais para obras em trecho da BR-153, entre Passo Fundo e Erechim

Pavimentação de trecho de 68,4 quilômetros servirá para desafogar a RS-135, entre Passo Fundo e Erechim. Matheus Moraes / Agencia RBS

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) abriu uma concorrência pública de R$ 584,2 milhões para contratar a empresa que ficará responsável por uma série de intervenções na BR-153, rodovia conhecida como Transbrasiliana, entre Erechim e Passo Fundo no norte do Estado.

O projeto prevê obras de pavimentação, ampliação da capacidade operacional dos 68,4 quilômetros do trecho da rodovia, melhorias de segurança viária e eliminação de locais considerados críticos ao longo do trecho.

A sessão pública está marcada para o dia 10 de agosto de 2026, às 16h, de forma eletrônica. O critério de julgamento será o de maior desconto sobre o valor estimado pelo Dnit.

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A contratação será realizada em lote único e reúne uma série de intervenções voltadas à modernização da rodovia, considerada uma das principais ligações do Estado.

Série de requisitos para participação

O valor máximo estimado para a contratação alcança R$ 584.259.780,43. O valor contempla todas as etapas previstas nos projetos executivos anexados ao edital, incluindo serviços de engenharia, adequações estruturais e melhorias operacionais.

O edital estabelece como objetivos a pavimentação, a adequação da capacidade de tráfego, o aumento dos níveis de segurança e a eliminação de pontos considerados críticos pela engenharia rodoviária.

De acordo com o edital, o prazo previsto para execução dos serviços será de 36 meses consecutivos, contados a partir da emissão da ordem de Início de Serviço.

Já a vigência contratual será de 42 meses, período que inclui etapas administrativas, acompanhamento dos trabalhos e demais procedimentos previstos na legislação.

O documento estabelece ainda que a autorização para início das intervenções dependerá da obtenção da licença de instalação ambiental, exigência necessária para o começo efetivo das obras.

O Dnit permitirá a participação de empresas isoladas ou reunidas em consórcios, as interessadas deverão comprovar uma série de requisitos para participação.

A documentação inclui comprovação de execução de obras semelhantes, equipe técnica habilitada e demonstração de capacidade econômico-financeira para conduzir um contrato de grande porte.

O edital também prevê a entrega de atestados técnicos, apresentação de profissionais especializados e comprovação da experiência do licitante em atividades semelhantes a atividade que será feita na rodovia.