Trânsito

Noroeste do RS
Notícia

Criança fica em estado grave após ser atropelada em Santo Ângelo

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso, que é tratado inicialmente como lesão corporal culposa

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Caroline Batista

Repórter

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