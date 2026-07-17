Criança fica em estado grave após ser atropelada em Santo Ângelo

Uma menina de três anos ficou em estado grave após ser atropelada por uma motocicleta em Santo Ângelo, na quinta-feira (15), no noroeste do Estado.
De acordo com a Brigada Militar, a menina estava caminhando com uma pessoa da família pela calçada e teria tentado atravessar a rua para se aproximar do avô quando foi atingida por uma motocicleta. O caso ocorreu na Travessa Alexandre Basan, no bairro Sossego.
A criança ficou desacordada e foi encaminhada ao Hospital Regional das Missões com ferimentos na região da cabeça e nos membros superiores. Por conta da gravidade, ela foi transferida para o Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo.
Ainda segundo informações da Brigada Militar, o condutor relatou que não conseguiu visualizar a criança a tempo de evitar o impacto.
De acordo com a delegada Luciana Cunha da Silva, titular da Delegacia de Polícia de Proteção a Grupos Vulneráveis (DPPGV) de Santo Ângelo, foi instaurado inquérito para apurar o caso, que é tratado inicialmente como lesão corporal culposa.