Trânsito

Região Norte
Notícia

Colisão frontal causa duas mortes e deixa quatro feridos na BR-285, em Lagoa Vermelha

Um terceiro veículo se envolveu no acidente, mas ninguém se feriu

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Gustavo Gossen

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