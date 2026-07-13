Colisão frontal causa duas mortes e deixa quatro feridos na BR-285, em Lagoa Vermelha

Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas em acidente entre dois carros na BR-285, em Lagoa Vermelha, na tarde de domingo (12). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, foi uma colisão frontal entre um Corsa e um Focus, por volta das 16h, no km 207 da rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os quatro ocupantes do Corsa eram venezuelanos. O motorista, de 43 anos, morreu no local. Dois passageiros, de 41 e 48 anos, foram levados em estado grave para o hospital. Uma outra passageira, de 42 anos, morreu durante atendimento médico.

No Focus, o motorista, de 32 anos, e outra passageira de 20 anos, ficaram feridos foram encaminhados ao Hospital São Paulo, em Lagoa Vermelha.

Um terceiro veículo, um Celta, com placas de Vacaria, na Serra, colidiu nos veículos. No entanto, dois ocupantes, um homem e uma mulher, ambos de 44 anos, não se feriram.