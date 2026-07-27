Trânsito

Noroeste do RS
Notícia

Ciclista morre após ser atingido por carro na RS-317, em Coronel Bicaco; motorista fugiu do local

Vítima foi atingida frontalmente na faixa de destinada à circulação de bicicletas

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Alessandra Hoppen

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