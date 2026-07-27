Ciclista morre após ser atingido por carro na RS-317, em Coronel Bicaco; motorista fugiu do local

Um ciclista de 77 anos morreu após um acidente de trânsito na noite de domingo (26) na RS-317, em Coronel Bicaco, no noroeste do Estado. O motorista do veículo envolvido deixou o local antes da chegada da polícia.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar, a vítima trafegava de bicicleta no trecho quando houve a colisão frontal com um Volkswagen Nivus, com placas de Passo Fundo, que seguia no sentido contrário.

De acordo com a guarnição, a colisão teria ocorrido sobre a faixa de rolamento destinada ao sentido de circulação da bicicleta. A dinâmica, no entanto, ainda será confirmada pela perícia oficial.

O ciclista morreu no local. Ele foi identificado como João Orides Nunes da Silva, 77 anos. A área foi isolada para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias (IGP). A Polícia Civil investiga o caso.