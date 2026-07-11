Trânsito

Campos Borges
Notícia

Carro cai de ponte e motorista morre no noroeste do RS

O veículo caiu no Rio Jacuizinho na Comunidade de Linha Ferrari na madrugada de sábado (11)

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Gustavo Gossen

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