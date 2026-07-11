Carro cai de ponte e motorista morre no noroeste do RS

Uno foi retirado da água ainda na madrugada. Corpo de Bombeiros de Tapera / Divulgação

Um carro caiu da ponte sobre o Rio Jacuizinho, no interior de Campos Borges, no noroeste do Estado. O acidente ocorreu por volta das 0h30min de sábado (11) na Comunidade de Linha Ferrari.

Quando as equipes de resgate chegaram ao local, o Uno de cor vermelha, estava dentro da água e com as rodas para cima. Ao longo da madrugada, foram feitas buscas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Tapera, por volta das 5h, o corpo de um homem foi localizado. Ele foi identificado como João Diomar dos Santos, 61 anos.