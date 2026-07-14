Trânsito

Resíduos perigosos
Notícia

Carga de resíduos tomba em rodovia de Nonoai e causa impacto ambiental

Veículo transportava cerca de 22 toneladas de resíduos sólidos como embalagens de óleo, elementos filtrantes e lodo contaminado por óleo

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