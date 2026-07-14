Carga de resíduos tomba em rodovia de Nonoai e causa impacto ambiental

O tombamento de um caminhão que transportava resíduos perigosos provocou impacto ambiental na RS-406, em Nonoai, no norte do Estado. Parte da carga ficou espalhada sobre a pista na segunda-feira (13), no acostamento e no solo às margens da rodovia. O veículo foi retirado ainda pela noite.

Conforme o 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar (3º BPAmb), eram transportados cerca de 22 toneladas de resíduos sólidos industriais, como embalagens de óleo, elementos filtrantes e lodo contaminado por óleo. Segundo a corporação, a carga era transportada com o licenciamento ambiental em dia.

Após o acidente, o Corpo de Bombeiros Militar realizou a limpeza da pista para restabelecer as condições seguras de tráfego. Parte dos resíduos permaneceu em contato direto com o solo às margens da rodovia, configurando potencial impacto ambiental.

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