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Caminhão carregado com materiais de ferro-velho tomba na BR-153, em Erebango

Acidente aconteceu nesta quinta-feira (9) em trecho entre o município e Erechim. 

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Eduarda Wenzel

Repórter

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