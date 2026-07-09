Caminhão carregado com materiais de ferro-velho tomba na BR-153, em Erebango

Um caminhão carregado com materiais de ferro-velho tombou na tarde desta quinta-feira (9) na BR-153, em Erebango, no norte do estado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo perdeu o controle e tombou na rodovia por volta das 14h, na altura do quilômetro 65.

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O motorista do caminhão ficou preso entre as ferragens e teve que ser socorrido. A vítima foi encaminhada para atendimento médico na Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim. O estado de saúde do caminhoneiro não foi divulgado.