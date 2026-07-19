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Notícia

Buracos, desníveis e remendos transformam viagem em desafio nas rodovias do norte do RS

Volume de chuva registrado desde o fim de junho acelerou o desgaste do asfalto em importantes corredores logísticos

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Luiz Otávio Calderan

Repórter

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