Trânsito

Norte do RS
Notícia

Adolescente morre após carro cair em rio no interior de Jacutinga

Acidente ocorreu após veículo bater em proteção de ponte. Outros três jovens conseguiram sair do automóvel

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Guilherme Canal

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