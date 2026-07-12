Adolescente morre após carro cair em rio no interior de Jacutinga

Um adolescente de 17 anos morreu após o carro em que estava sair da pista e cair em um rio, na noite de sábado (11). Foi por volta de 22h40min, no interior de Jacutinga, no norte do Estado.
No veículo também estavam outros três jovens, que retornavam para o município vizinho, de Quatro Irmãos, após um jogo de futsal. Conforme os Bombeiros Voluntários de Jacutinga, o automóvel saiu da pista, bateu na proteção da ponte e acabou caindo dentro do rio.
A vítima, identificada como Ismael Dias dos Santos, 17 anos, não conseguiu sair do automóvel e morreu no local. Os outros três ocupantes conseguiram deixar o carro a tempo. Um deles recebeu atendimento no hospital de Erechim.
A ocorrência foi atendida pelos Bombeiros Voluntários de Jacutinga e pela Brigada Militar. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.