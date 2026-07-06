Trânsito

Rodovia saturada
Notícia

Acidentes graves na BR-285 aumentam 44% em um ano no norte do RS

Condições climáticas e imprudência no volante são principais fatores que contribuíram para o crescimento

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Alessandra Hoppen

Repórter

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