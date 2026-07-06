Acidentes graves na BR-285 aumentam 44% em um ano no norte do RS

Em junho, casal morreu em acidente entre carro e viatura dos bombeiros, em Água Santa. Alessandra Hoppen / Agencia RBS

O número de acidentes graves na BR-285 aumentou 44% no primeiro semestre de 2026, no trecho de 170 quilômetros entre Lagoa Vermelha e Saldanha Marinho, no norte do Estado. Dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostram que as ocorrências passaram de 18 para 26 em relação ao mesmo período de 2025.

Segundo a PRF, número de óbitos em acidentes saltou de dois para 12 — um aumento de 500%. Metade das mortes registradas neste ano ocorreu em acidentes que tiveram contribuição de fatores climáticos, como chuva intensa e neblina.

O mês mais crítico foi junho. Até o dia 25, foram registrados 19 acidentes e seis mortes. No mesmo período de 2025, não houve registro de óbitos.

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— São condições adversas que exigem dos motoristas maior cautela ao volante e, principalmente, redução da velocidade sob essas intempéries — diz o chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da PRF em Passo Fundo, Eduardo Dalla Corte Tofoli.

Além das condições do tempo, a polícia aponta que ultrapassagens indevidas, desatenção, consumo de álcool e a falta do uso do cinto de segurança estão entre as principais causas dos acidentes mais graves.

— Todo acidente grave, mesmo aqueles em que não ocorreram óbitos, tem potencial para resultar em mortos. Especificamente em 2026, a letalidade nos sinistros graves aumentou de forma totalmente atípica, desproporcional ao ocorrido no ano passado — explica Tofoli.

Chevrolet Classic colidiu de frente com um carreta. Alessandra Hoppen / Agencia RBS

Um dos casos graves foi registrado em 22 de junho, em Colorado, com a morte de três mulheres. Mãe e duas filhas estavam em um veículo que bateu de frente com uma carreta. Conforme a Polícia Civil, a neblina estava densa no momento do acidente, fator que pode ter causado baixa visibilidade.

Entre os 26 acidentes graves registrados no primeiro semestre deste ano — aqueles com feridos graves ou mortos —, as colisões frontais continuam sendo o tipo mais frequente. Em seguida aparecem as colisões transversais, saídas de leito carroçável e colisões laterais.

As colisões frontais têm como principal causa as ultrapassagens proibidas. Já as colisões transversais estão ligadas à falta de atenção ao cruzar a rodovia, enquanto as saídas de leito carroçável ocorrem, principalmente, por excesso de velocidade.

Desenvolvimento regional pressiona a BR-285

Acidente com van de prefeitura deixou 11 feridos em abril. Alessandra Hoppen / Agencia RBS

A PRF também atribui parte do cenário ao aumento do fluxo de veículos na região norte do Estado, impulsionado pelo desenvolvimento econômico, sem que a infraestrutura rodoviária acompanhe esse crescimento.

— A região está em pleno desenvolvimento econômico, com grandes obras ao longo das rodovias e nas cidades, com um aumento gradual do número de veículos não só nos últimos anos, mas nas últimas décadas, e a malha viária não acompanhou esse desenvolvimento, com trechos com trânsito saturado e que geram impaciência dos motoristas, que passam a cometer infrações de trânsito com a ideia ilusória de “ganhar tempo”.

Conforme a PRF, não há um ponto específico da BR-285 que concentre os acidentes mais graves. As ocorrências estão distribuídas ao longo de todo o trecho entre Lagoa Vermelha e Saldanha Marinho.

— O motorista que transitar pela BR-285 deve manter do início ao fim da viagem uma postura defensiva e de cuidado com a sua vida e com a das demais pessoas que utilizam a rodovia — conclui.