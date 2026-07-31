Acidente deixa três pessoas feridas na BR-285, em Carazinho 

O automóvel saiu da pista após a colisão. Corpo de Bombeiros Militar de Carazinho / Divulgação

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma carreta deixou três pessoas feridas na BR-285, em Carazinho, no norte do Estado, nesta sexta-feira (31). O acidente aconteceu por volta das 17h.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Carazinho, o automóvel saiu da pista após a colisão. Uma idosa, que estava no veículo, ficou presa às ferragens e teve lesões de maior gravidade. Os outros dois ocupantes do carro tiveram ferimentos leves.

As vítimas foram atendidas pelas equipes do Corpo de Bombeiros Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Elas foram encaminhadas para atendimento médico em Passo Fundo.