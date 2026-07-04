Trânsito

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Notícia

Acidente com ônibus de trilheiros deixa um morto na RS-324, entre Casca e Paraí

Motorista do veículo teria tentado desviar de outro acidente no trecho quando perdeu o controle

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Rebecca Mistura

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