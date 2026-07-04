Acidente com ônibus de trilheiros deixa um morto na RS-324, entre Casca e Paraí

Ônibus caiu da Ponte Carreiro, no km 260. CRBM / Divulgação

Uma pessoa morreu em um acidente com um ônibus de trilheiros de Arvorezinha ocorrido na noite deste sábado (4) no km 260 da RS-324, entre os municípios de Casca e Paraí.

Conforme informações preliminares do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o motorista do veículo, identificado como Moisés Baccon, 49 anos, teria tentado desviar de outro acidente no trecho quando perdeu o controle e caiu da Ponte Carreiro.

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Ao todo, oito passageiros estavam no ônibus. sete ficaram feridos e já foram socorridos em situação estável.