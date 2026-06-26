Trânsito

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Notícia

Travessia de pedestres na BR-153, em Erechim, será reconstruída; obras devem durar 75 dias

Pista da BR-153 será bloqueada no domingo (28), das 8h às 12h para a realização dos serviços iniciais

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