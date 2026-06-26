Travessia de pedestres na BR-153, em Erechim, será reconstruída; obras devem durar 75 dias

Estrutura atual será removida e uma nova travessia será implantada. Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

A BR-153 terá intervenções no perímetro urbano de Erechim a partir deste domingo (28). As obras vão substituir a travessia de pedestres localizada no km 48,8 da rodovia e devem durar cerca de 75 dias.

No domingo (28), primeiro dia da intervenção, a pista da BR-153 será bloqueada das 8h às 12h para a realização dos serviços iniciais. Conforme o DNIT, veículos de pequeno porte poderão utilizar vias municipais como rota alternativa.

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a estrutura atual será removida e uma nova travessia será implantada, seguindo padrões atualizados de segurança e acessibilidade.

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Durante todo o período de obras, a passagem de pedestres permanecerá bloqueada e haverá sinalização para orientar os usuários.