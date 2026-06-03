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Raio X do trânsito: veja os horários mais críticos e as rotas alternativas para dirigir em Passo Fundo

Principal gargalo está na Av. Brasil Leste, entre a Rua Tiradentes e o trevo da BR-285. No Centro, velocidade média dos motoristas fica abaixo do permitido, causando lentidão

Alessandra Hoppen

Repórter

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