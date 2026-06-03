Raio X do trânsito: veja os horários mais críticos e as rotas alternativas para dirigir em Passo Fundo

Principal gargalo está na Avenida Brasil Leste, no trecho entre a Rua Tiradentes e o trevo da BR-285. Alessandra Hoppen / Agencia RBS

Seja início do dia ou fim de tarde, bastam poucos minutos para que o trânsito de Passo Fundo se transforme em filas e lentidão. Nas principais avenidas, motoristas têm buscado desvios — especialmente nos acessos ao Centro e à Universidade de Passo Fundo (UPF).

Com o aumento da frota, os horários de pico ficaram mais extensos e o tempo gasto nos deslocamentos aumentou. Um levantamento da Secretaria de Segurança Pública e Transportes (SEGT) mostra que o principal gargalo do trânsito está na Avenida Brasil Leste, no trecho entre a Rua Tiradentes e o trevo da BR-285.

Conforme a prefeitura, nos horários de entrada e saída da UPF, entre 7h30min e 8h20min e das 18h às 19h30min, o volume de veículos ultrapassa a capacidade da via. Nem mesmo a sincronização dos semáforos em "onda verde" consegue absorver toda a demanda.

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Entre os motivos para a lentidão, está a baixa velocidade dos veículos. Os dados da SEGT mostram que, mesmo fora dos horários considerados mais críticos, a velocidade média no Centro não passa de 38 km/h — abaixo do limite permitido de 50 km/h.

Maus hábitos dos motoristas

Além do aumento no número de veículos, alguns hábitos dos motoristas ajudam a agravar os congestionamentos, como o uso da faixa da esquerda em baixa velocidade, filas duplas, desrespeito à sinalização e carros circulando com apenas um ocupante.

A prefeitura aponta que os períodos de maior lentidão no trânsito mudaram nos últimos anos. Antes concentrados em cerca de uma hora, atualmente os horários de pico já ultrapassam duas horas, especialmente no fim da tarde. Os horários considerados mais críticos são:

7h30min às 8h20min

11h30min às 13h

17h30min às 19h30min.

Outro ponto de atenção são os trajetos próximos a escolas. Conforme a secretaria, os horários de entrada e saída de alunos geram pontos de lentidão em diferentes regiões da cidade devido ao grande número de veículos concentrados em um curto intervalo de tempo.

Avenidas concentram acidentes

Os levantamentos da prefeitura mostram que as avenidas Brasil e Presidente Vargas concentram o maior número de acidentes em Passo Fundo. Os registros não estão concentrados em apenas um cruzamento específico, mas ao longo das duas vias.

Entre as ocorrências mais comuns estão colisões traseiras, colisões laterais e engavetamentos. A prefeitura também cita que alguns pontos apresentam acidentes mais graves, embora em menor quantidade.

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Quer fugir do congestionamento?

Para tentar reduzir o impacto do trânsito, a prefeitura recomenda o uso das vias alternativas e dos trajetos do Anel Viário Central, criado nos últimos anos para conectar bairros sem a necessidade de passar pelas avenidas principais.

Segundo a SEGT, os bairros Vera Cruz, Boqueirão, São Cristóvão e Petrópolis passaram a ser conectados por binários pavimentados e sinalizados, facilitando deslocamentos fora dos principais corredores da cidade.

Trajetos indicados entre Leste e Oeste

Alguns trajetos de ligação entre o bairro Boqueirão e Petrópolis, onde está o maior gargalos, podem ajudar a fugir do fluxo da Avenida Brasil e chegar aos pontos com mais segurança e fluidez.

Rota 1 de Oeste para Leste:

Rua Mascarenhas > Rua Guilherme Kurtz > Av. Scarpellini Ghezzi > Av. Pres. Vargas > Av. Aspirante Jenner > Rua Paraíba > Rua Parobé > Rua Almirante Barroso

Rota 2 de Oeste para Leste:

Rua Mascarenhas > Rua Guilherme Kurtz > Rua Benedito Acauã > Rua Minas Gerais > Rua Daltro Filho > Av. Pres. Vargas > Rua Prestes Guimarães > Rua Independência > Rua Humberto de Campos > Av. Sete de Setembro

Rota 1 de Leste para Oeste:

Rua Almirante Barroso > Rua Parobé > Rua Cristóvão Colombo > Duque de Caxias > Rua Aspirante Jenner > Av. Scarpelini Ghezzi > Rua Guilherme Kurtz > Rua Coronel Miranda

Rota 2 de Leste para Oeste:

Av. Sete de Setembro (atrás do Bourbon) > Rua Humberto de Campos > Rua Duque de Caxias > Rua Minas Gerais > Rua Teixeira Soares > Rua Osório > Rua Coronel Miranda

Trajetos indicados entre norte e sul

Rua Coronel Pelegrini

Rua José Bonifácio

Rua General Prestes Guimarães

Rua Antônio Araújo

Rua Minas Gerais

Av. Scarpellini Ghezzi.

Já as vias consideradas mais congestionadas nesse deslocamento atualmente são: