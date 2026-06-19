"Pediam pela mãe, pelo pai", relata mulher que socorreu crianças feridas em acidente com van escolar em Passo Fundo

Colisão foi entre dois veículos escolares. Amanda de Andrade / Agência RBS

O acidente envolvendo uma van e um ônibus escolares na quinta-feira (18) no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Tiradentes, em Passo Fundo, no norte do Estado, mobilizou moradores e trabalhadores da região. A colisão deixou sete crianças feridas.

Testemunhas que ajudaram no resgate contaram que os primeiros minutos após a colisão foram marcados por preocupação e uma rápida mobilização de pessoas que tentavam tranquilizar as crianças. O empresário Rodrigo de Almeida estava próximo ao local quando ouviu o impacto.

— Eu percebi o barulho e corri para ver o que tinha acontecido. Quando cheguei, as crianças estavam todas gritando, desesperadas, pedindo socorro, pedindo ajuda. Eu subi em cima da van para tentar tirar elas dali. A primeira que saiu era a que estava mais machucada, estava com o rosto sangrando — relatou.

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Segundo Rodrigo, a rápida chegada de uma ambulância que passava pela região ajudou no atendimento inicial das vítimas.

— Elas estavam muito apavoradas. Algumas achavam que estavam sangrando também. A gente foi tranquilizando e ajudando a retirar todas. O socorro veio muito rápido — disse.

Quem também auxiliou no resgate foi a gerente comercial Luna Teixeira, que trabalha nas proximidades do cruzamento. Ao perceber que se tratava de um veículo escolar, a preocupação foi imediata.

— Na hora que eu vi que era uma van escolar, eu só me preocupei com as crianças [...] Elas pediam pela mãe, pelo pai. Reclamavam bastante de dor no braço, na perna, dores musculares. Estavam bem confusas. Eu tentei conversar com uma delas para acalmar — afirmou Luna.

Motorista estava irregular e fugiu do local

De acordo com a Brigada Militar, o motorista da van escolar, 39 anos, estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde março de 2025. Segundo o Departamento de Transportes e Serviços Públicos, ele não possuía autorização válida para realizar transporte escolar. A última permissão havia sido concedida em 2024.

Ainda conforme as autoridades, o condutor deixou o local antes da chegada das equipes de segurança e segue sem ser localizado. O caso é investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

Como aconteceu o acidente

Conforme as informações apuradas pela polícia, a van transportava sete crianças, com idades entre seis e 12 anos, quando colidiu com um ônibus escolar logo após passar por uma sinaleira, por volta das 12h30min (veja o vídeo acima).

No ônibus estava apenas o motorista, que não se feriu. Já as crianças que estavam na van sofreram ferimentos e foram encaminhadas ao Hospital de Clínicas (HC) e Hospital São Vicente de Paulo (HSVP). Segundo as instituições de saúde, todas estão em estado estável e sem risco de vida.