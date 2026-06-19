Trânsito

Motorista fugiu
Notícia

"Pediam pela mãe, pelo pai", relata mulher que socorreu crianças feridas em acidente com van escolar em Passo Fundo

Motorista da van, que estava com CNH e autorização para transporte escolar vencidas, fugiu após o acidente 

Luiz Otávio Calderan

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Alessandra Hoppen

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