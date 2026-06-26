Trânsito

Cuidado na estrada
Notícia

Neblina e gelo na pista: inverno exige atenção redobrada dos motoristas em rodovias

Polícia Rodoviária Federal alerta para cuidados ao dirigir no frio. Más condições de visibilidade podem ter relação com dois acidentes graves na região

Tatiana Tramontina

Repórter

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