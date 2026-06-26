Neblina e gelo na pista: inverno exige atenção redobrada dos motoristas em rodovias

Região costuma registrar diversos pontos com neblina durante o inverno. Paula Brunetto / Agencia RBS

As manhãs de frio intenso registradas nos últimos dias no Rio Grande do Sul têm resultado na formação de neblina em diversos trechos das rodovias. Além da redução da visibilidade, as baixas temperaturas também podem favorecer a formação de gelo sobre a pista, aumentando o risco de acidentes.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a principal orientação para os motoristas é reduzir a velocidade e adotar uma condução mais defensiva sempre que houver neblina.

Na terça-feira (23), dois homens morreram em uma colisão entre van e carro na RS-324, em Ronda Alta; na segunda (22), mãe e filhas perderam a vida na BR-285, em Colorado. Nos dois casos, a neblina intensa é apontada pelas autoridades de trânsito como uma das possíveis causas dos acidentes.

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Segundo o chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da PRF em Passo Fundo, Eduardo Dalla Corte Tofoli, a região costuma registrar diversos pontos com neblina durante o inverno. Nesses casos, é importante manter os faróis acesos, utilizar o farol de neblina quando disponível, e aumentar a distância de segurança em relação ao veículo que segue à frente.

Quando a visibilidade estiver muito comprometida, a recomendação é interromper a viagem em um local seguro até que as condições melhorem.

— A orientação é procurar um local adequado, como um posto de combustíveis ou pátio, e aguardar. Não é recomendado parar no acostamento, porque a visibilidade reduzida afeta todos os motoristas e aumenta o risco de colisões — explica Tofoli.

Redução na velocidade

Outro erro comum é trafegar na mesma velocidade permitida em condições normais. O policial destaca que os limites indicados nas placas consideram situações ideais de circulação e devem ser reduzidos em cenários de neblina.

Além disso, a PRF alerta para a possibilidade de formação de gelo sobre a pista em dias de frio extremo. Embora menos frequente, o fenômeno pode ocorrer quando há combinação de baixas temperaturas e umidade.

— Essa película de gelo fica com uma aparência como se a pista estivesse molhada. Então, o motorista se depara com um local de sombra e aquele visual de pista molhada e acaba acreditando ser apenas água na pista. Ali pode existir uma película de gelo e ela é altamente escorregadia.