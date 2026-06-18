Mulher morre em capotamento no interior de Não-Me-Toque

Uma mulher morreu em um capotamento no início da tarde desta quinta-feira (18), no interior de Não-Me-Toque, no norte do Estado. O acidente aconteceu por volta das 12h, em uma via rural da localidade de São José do Centro.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, ela estava na carona de uma caminhonete Ford Pampa e morreu no local antes de receber os primeiros socorros. Ela não teve a identidade divulgada.
O motorista do veículo ficou ferido e foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Beneficência Alto Jacuí. O estado de saúde dele não foi informado. As circunstâncias do acidente serão investigadas.