Mulher morre em capotamento no interior de Não-Me-Toque

Identidade da vítima não foi divulgada. Corpo de Bombeiros / Reprodução

Uma mulher morreu em um capotamento no início da tarde desta quinta-feira (18), no interior de Não-Me-Toque, no norte do Estado. O acidente aconteceu por volta das 12h, em uma via rural da localidade de São José do Centro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ela estava na carona de uma caminhonete Ford Pampa e morreu no local antes de receber os primeiros socorros. Ela não teve a identidade divulgada.

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