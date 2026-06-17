Mulher morre em capotamento na ERS-331, em Erechim

Passageira que morreu no local ainda não foi identificada. Eduarda Wenzel / Agência RBS

Uma mulher morreu em um acidente de trânsito na noite desta quarta-feira (17), na ERS-331, em Erechim, no norte do Estado.

De acordo com a Brigada Militar, o motorista do carro, de 22 anos, perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou na rodovia. Ele negou fazer o teste do bafômetro mas apresentava sinais de embriaguez, segundo a Polícia Civil.

A vítima, identificada como Bianca Luisa Zanette, 16 anos, viajava como passageira no banco carona e morreu no local.

Suspeita de embriaguez e feridos

O automóvel, um Gol branco, transportava três pessoas no momento do acidente.

As equipes de socorro encaminharam os outros dois ocupantes do veículo, o condutor e uma jovem de 20 anos, para o Hospital Santa Terezinha, em Erechim. De acordo com as informações, ambos sofreram ferimentos leves e não correm risco de morte.

Os policiais encontraram garrafas de uísque e energético dentro do veículo, o que levanta a suspeita de que o condutor dirigia sob o efeito de álcool.