Mulher morre em acidente entre dois carros na BR-285, em Santa Bárbara do Sul

Volkswagen Gol e um Fiat Siena, ambos com placas de Santa Bárbara do Sul, colidiram frontalmente. Portal Assinck / Divulgação

Uma mulher de 62 anos morreu em um acidente envolvendo dois carros na BR-285 em Santa Bárbara do Sul, no norte do Estado, no fim da tarde de quinta-feira (4). A colisão aconteceu por volta das 18h30min, no km 390 da rodovia.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Volkswagen Gol e um Fiat Siena, ambos com placas de Santa Bárbara do Sul, colidiram frontalmente.

A mulher, que era passageira do Gol, foi socorrida e encaminhada para o hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento. Ela foi identificada como Maria Helena de Jesus Marangon, 62 anos.

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O motorista do Siena, de 50 anos, e um adolescente de 13 anos que estava no veículo ficaram gravemente feridos. Eles foram socorridos e encaminhados para hospitais de Passo Fundo, onde passaram por cirurgia.

O motorista do Gol e um segundo adolescente, também de 13 anos e ocupante do Siena, tiveram ferimentos leves. As circunstâncias do acidente serão apuradas.