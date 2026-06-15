Mulher morre após cair de motocicleta e ser atropelada na RS-324, em Gramado dos Loureiros

Uma mulher de 49 anos, que estava na carona de uma moto, morreu em acidente na RS-324, em Gramado dos Loureiros, no norte do Estado, no início da madrugada desta segunda-feira (15). A identidade da vítima não foi revelada.

De acordo com o Comando de Polícia Rodoviária da Brigada Militar, ela caiu da motocicleta e foi atropelada por outro veículo, que fugiu do local e ainda não foi identificado. O acidente ocorreu no km 62 da rodovia, por volta da 1h.

O motociclista, um homem de 42 anos, relatou aos policiais rodoviários que perdeu o controle motocicleta em razão da neblina. Ele sofreu ferimentos leves e foi levado para um hospital.