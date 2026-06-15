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Mulher morre após cair de motocicleta e ser atropelada na RS-324, em Gramado dos Loureiros

Acidente ocorreu no quilômetro 62 da rodovia

Gustavo Gossen

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Lucas de Oliveira

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