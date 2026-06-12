Motorista fica ferido após colisão entre carro e caminhonete na ERS-324, em Marau

Um motorista ficou ferido após uma colisão entre um carro e uma caminhonete na manhã desta sexta-feira (12), na ERS-324, em Marau. O acidente ocorreu por volta das 7h50min, no km 207 da rodovia, na localidade de São Luiz da Mortandade.

Conforme o Corpo de Bombeiros de Marau, a colisão envolveu um Ford Ka, com placas de Paraí, e uma Ford Ranger, com placas de Passo Fundo.

O condutor do Ford Ka foi socorrido e encaminhado para atendimento médico no Hospital Cristo Redentor, em Marau. O estado de saúde dele não foi divulgado. Já o motorista da caminhonete não se feriu.

O trânsito chegou a ser afetado durante o atendimento da ocorrência, mas a pista foi liberada na sequência. As circunstâncias do acidente não foram informadas.