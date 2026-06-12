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Motorista fica ferido após colisão entre carro e caminhonete na ERS-324, em Marau

Condutor do Ford Ka foi socorrido e encaminhado para atendimento médico no Hospital Cristo Redentor, em Marau

Felipe Matiasso*

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Alessandra Hoppen

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