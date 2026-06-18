Trânsito

Segue desaparecido
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Motorista de van escolar que se envolveu em acidente em Passo Fundo está com carteira vencida, diz BM

De acordo com Departamento de Transportes e Serviços Públicos, alvará para transporte de crianças também estava irregular

Luiz Otávio Calderan

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