Motorista de van escolar que se envolveu em acidente em Passo Fundo está com carteira vencida, diz BM

Motorista da Kombi escolar evadiu do local e segue desaparecido. Amanda de Andrade / Agência RBS

O motorista da van escolar que colidiu com um ônibus em Passo Fundo, no norte do RS, está com a carteira de motorista vencida deste março de 2025, de acordo com informações da Brigada Militar. O acidente aconteceu nesta quinta-feira (18), por volta das 12h30min, no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Tiradentes, e deixou sete crianças feridas.

Além da irregularidade no documento, o condutor, de 39 anos, não tinha alvará para o transporte de crianças. Segundo o Departamento de Transportes e Serviços Públicos, a última permissão foi concedida em 2024.

O homem fugiu do local do acidente e segue desaparecido.

Entenda o caso

As crianças estavam sendo transportadas na van quando, após uma sinaleira, o veículo colidiu com um ônibus, também escolar.

Apenas o motorista estava no ônibus no momento do acidente e não se feriu.

Já os passageiros da kombi escolar, que possuem entre seis e 12 anos de idade, sofreram ferimentos e foram encaminhados para hospitais do município. De acordo com as casas de saúde, as vítimas estão em estado estável e sem risco de vida.

O motorista da Kombi não estava no local do acidente quando as forças de segurança chegaram ao local.

Para a Polícia Civil, o condutor do ônibus afirmou que a van teria avançado em sinal vermelho, causando o acidente.