Trânsito

Noroeste do RS
Notícia

Motociclista morre após batida em caminhão na RS-155, em Santo Augusto

Colisão ocorreu quando motocicleta entrou na pista principal e foi atingida por caminhão; vítima morreu no local

Alessandra Hoppen

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