Motociclista morre após batida em caminhão na RS-155, em Santo Augusto

Um motociclista de 54 anos morreu em um acidente de trânsito registrado no início da noite de quinta-feira (11), na RS-155, em Santo Augusto, no noroeste do Estado. A colisão ocorreu por volta das 18h30min, no km 76 da rodovia, na localidade de Pedro Paiva.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, a colisão envolveu uma motocicleta Honda CG 160 Start, emplacada em Santo Augusto, e um caminhão-trator Scania que tracionava um semirreboque Randon.

O caminhão seguia de Santo Augusto em direção à BR-468 quando a motocicleta saiu de uma estrada secundária à direita da rodovia e ingressou na pista. Neste momento, houve a colisão entre os veículos.

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O condutor da motocicleta morreu no local. A identidade da vítima não foi divulgada. O motorista do caminhão, 26 anos, não teve ferimentos.