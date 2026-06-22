Mãe e filhas mortas na BR-285: mulher levava jovem de volta para casa quando sofreu acidente

Acidente aconteceu no inicio da manhã desta segunda-feira (22) Alessandra Hoppen / Agencia RBS

A mulher que morreu em um acidente na manhã desta segunda-feira (22) na BR-285, em Colorado, no Norte do Rio Grande do Sul, estava levando a filha mais velha de volta para Não-Me-Toque, cidade onde a jovem morava e trabalhava.

De acordo com familiares, a jovem costumava passar os fins de semana com a mãe e com a irmã.

Elas foram identificadas como Elizangela Bauermann, 44 anos, Daiane Bauermann, 25, e Gisele Bauermann, 17. O marido de Elizangela já era falecido há mais de 10 anos. A mulher vivia com a caçula em Saldanha Marinho.

Leia Mais Incêndio destrói parte de empresa em Erechim

O acidente

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas eram a condutora de um Classic e as duas filhas. A colisão aconteceu por volta das 6h45 no km 365 da rodovia. As vítimas ficaram presas às ferragens. O motorista da carreta, de 49 anos, não se feriu.