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Mãe e filhas mortas na BR-285: mulher levava jovem de volta para casa quando sofreu acidente

Colisão frontal aconteceu na manhã desta segunda-feira (22), em Colorado, próximo ao limite com os municípios de Carazinho e Saldanha Marinho

Kassiane Michel

Repórter

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