Mãe e duas filhas morrem em acidente na BR-285

Correção: o trecho corresponde a cidade de Colorado e não Saldanha Marinho, ao contrário do informado pela Polícia Rodoviária Federal e publicado entre 9h40min e 10h20min de 22 de junho de 2026. O texto foi corrigido.

Três mulheres morreram em um acidente entre um carro e uma carreta na manhã desta segunda-feira (22) na BR-285 em Colorado, no norte do Estado. A colisão frontal ocorreu no km 365.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas são mãe e duas filhas, de 44, 25 e 17 anos. A identidade delas não foi divulgada. O condutor, 49 anos, da carreta não se feriu.

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