Trânsito

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Notícia

Mãe e duas filhas morrem em acidente na BR-285

Colisão frontal ocorreu entre carro e carreta, no km 365 da rodovia. Até o momento, não há bloqueio no trânsito

Alessandra Hoppen

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Kassiane Michel

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Ian Tâmbara

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