Trânsito

Noroeste do RS
Notícia

Jovem de 20 anos morre após colidir carro contra árvore na RS-569, em Palmeira das Missões

Acidente aconteceu por volta das 4h50min, no km 7 da rodovia. Vítima ficou presa às ferragens e morreu no local

Alessandra Hoppen

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