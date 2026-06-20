Jovem de 20 anos morre após colidir carro contra árvore na RS-569, em Palmeira das Missões

Bombeiros utilizaram um desencarcerador para retirar o corpo da vítima, que ficou preso às ferragens, do interior do veículo. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um jovem de 20 anos morreu em um acidente de trânsito na madrugada deste sábado (20), na RS-569, em Palmeira das Missões, no noroeste do Estado. Ele estava sozinho no veículo que saiu da pista e colidiu contra uma árvore, por volta das 4h50min, no km 7 da rodovia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima, que não teve a identidade divulgada, ficou presa às ferragens e morreu no local. A guarnição utilizou um desencarcerador para retirar o corpo do interior do veículo.

Também atenderam a ocorrência equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e da Polícia Civil.

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