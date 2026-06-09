Incêndio destrói ônibus intermunicipal na BR-386 em Soledade; veja vídeo

Um ônibus intermunicipal da empresa Viação Helios pegou fogo nesta segunda-feira (8), por volta das 18h30min, na BR-386 em Soledade, no norte do Estado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 14 passageiros e dois motoristas estavam no veículo quando as chamas iniciaram, por volta das 18h30min, no quilômetro 231, entre o Soledade e Mormaço.

O veículo, que fazia o trajeto Caxias do Sul (RS) e Medianeira (PR), foi completamente tomado pelo fogo (veja abaixo).

Ônibus transportava 14 passageiros e dois motoristas no momento em que o fogo começou. PRF / Reprodução

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ninguém ficou ferido.

As autoridades ainda não divulgaram as causas do incêndio.