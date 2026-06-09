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Incêndio destrói ônibus intermunicipal na BR-386 em Soledade; veja vídeo

Veículo transportava 14 passageiros e dois motoristas no momento em que o fogo começou 

Heloisa Gamero

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