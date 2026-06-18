Imagens registram acidente entre veículos escolares em Passo Fundo; van tinha situação irregular

Câmeras de monitoramento registraram o momento da colisão entre um ônibus e uma van de transporte escolar que deixou ao menos sete crianças feridas no início da tarde de quinta-feira (18), em Passo Fundo, no norte do Estado.

De acordo com o Departamento de Transportes e Serviços Públicos da prefeitura, a van estava com o alvará vencido. O último registro para transporte de crianças foi em 2024.

O acidente aconteceu por volta das 12h30min, no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Tiradentes, na área central da cidade. As imagens mostram o instante em que os dois veículos se envolvem na batida, mobilizando rapidamente equipes de resgate.

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Conforme informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), uma criança de nove anos sofreu ferimentos graves. As demais vítimas tiveram lesões de menor gravidade.

As sete crianças feridas estavam na van escolar. Três delas foram encaminhadas ao Hospital de Clínicas (HC) e outras quatro ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP).

O motorista do ônibus não se feriu. Ele estava sozinho no veículo no momento da colisão, já que o coletivo não transportava passageiros. Já o motorista da van não foi localizado até o momento.

O trânsito chegou a ser interrompido no sentido Petrópolis-Centro durante o atendimento da ocorrência, mas foi liberado posteriormente.