Trânsito

Norte do RS
Notícia

Idosa de 90 anos morre após ser atropelada em Carazinho 

Vítima atravessava Avenida Pátria quando foi atingida por veículo na manhã desta segunda-feira (8)

Heloisa Gamero

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