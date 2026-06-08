Idosa de 90 anos morre após ser atropelada em Carazinho 

Uma mulher de 90 anos morreu após ser atropelada na manhã desta segunda-feira (8) na Avenida Pátria, em Carazinho, no norte do estado.

De acordo com a Brigada Militar do município, a idosa estava atravessando a via quando foi atingida por um veículo HB20 branco. A vítima foi identificada como Naura Pasqualotto.

Ela chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.

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Nas imagens das câmeras de segurança, fornecidas pela Polícia Civil (veja acima), é possível ver o momento em que Naura atravessa a avenida, que não possui faixa de segurança.