Idosa de 90 anos morre após ser atropelada em Carazinho 

Uma mulher de 90 anos morreu após ser atropelada na manhã desta segunda-feira (8) na Avenida Pátria, em Carazinho, no norte do estado.
De acordo com a Brigada Militar do município, a idosa estava atravessando a via quando foi atingida por um veículo HB20 branco. A vítima foi identificada como Naura Pasqualotto.
Ela chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.
Nas imagens das câmeras de segurança, fornecidas pela Polícia Civil (veja acima), é possível ver o momento em que Naura atravessa a avenida, que não possui faixa de segurança.
A motorista do veículo não se feriu e parou para prestar assistência. Ela foi conduzida para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde o teste do bafômetro deu negativo para álcool.