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Identificado ciclista que morreu atropelado na Avenida Brasil em Passo Fundo

Vítima colidiu com pedestres que caminhavam na ciclovia antes de ser atingida por carro; motorista não havia ingerido álcool

Eduarda Costa

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