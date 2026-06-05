Identificado ciclista que morreu atropelado na Avenida Brasil em Passo Fundo

Cleocir trabalhava como motorista de aplicativo e era serralheiro. Cleocir Jorge dos Santos / Arquivo Pessoal

Foi identificado como Cleocir Jorge dos Santos, 54 anos, o ciclista que morreu ao ser atropelado no fim da tarde de quinta-feira (4), na Avenida Brasil, no bairro Boqueirão, em Passo Fundo.

Conforme informações da Brigada Militar, o homem trafegava pela ciclovia quando colidiu com duas mulheres que caminhavam no espaço para atravessar a Avenida.

Com o impacto, ele invadiu a rua e foi atingido por um Fiat Siena que trafegava pela Avenida no sentido Centro ao Boqueirão. A vítima ficou presa sob o veículo e morreu no local.

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O motorista foi submetido ao teste do etilômetro que não apontou a presença de álcool no organismo.

Cleocir trabalhava como motorista de aplicativo e serralheiro. Conforme familiares, ele usava a ciclovia com frequência para se exercitar.

O corpo está sendo velado desde às 11h na Funerária São Luiz. O sepultamento está marcado para as 16h30min no cemitério São Miguel.