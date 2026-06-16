Identificadas vítimas de acidente entre carro e viatura dos bombeiros na BR-285, em Água Santa

Foram identificadas como Ramiro Mazzuco, 60 anos, e Lucia Cristina Dalmolin, 59, as vítimas fatais do acidente de trânsito registrado na manhã desta terça-feira (16) na BR-285, no trevo de acesso ao município de Água Santa, no norte do Estado.

A colisão ocorreu por volta das 8h30min e envolveu um Ford Ka vermelho, com placas de Lagoa Vermelha, e uma Toyota Hilux do Corpo de Bombeiros Militar de Passo Fundo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Ford Ka trafegava no sentido Lagoa Vermelha–Passo Fundo quando colidiu com a caminhonete dos bombeiros, que seguia no sentido contrário. Havia forte neblina no momento do acidente.

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As vítimas, naturais de Lages (SC), estavam no carro e morreram no local. Conforme o Corpo de Bombeiros, na viatura estava apenas o motorista, um homem de 32 anos. Ele não ficou ferido.