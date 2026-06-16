Trânsito

Norte do RS
Notícia

Identificadas vítimas de acidente entre carro e viatura dos bombeiros na BR-285, em Água Santa

O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (16); condutor do outro veículo não se feriu

Alessandra Hoppen

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