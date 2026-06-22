Trânsito

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Notícia

Identificadas mãe e filhas que morreram em acidente na BR-285

Família residia em Saldanha Marinho e se deslocava em um Chevrolet Classic que colidiu com um carreta

Rebecca Mistura

Repórter

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