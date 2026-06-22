Identificadas mãe e filhas que morreram em acidente na BR-285

As três morreram no local. Arquivo pessoal / Imagem cedida

Foram identificadas mãe e filhas vítimas de um acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira (22) na BR-285, no norte do RS. Segundo a prefeitura de Saldanha Marinho, tratam-se de:

Elizangela Bauermann, 44 anos

Gisele Bauermann, 17 anos

Daiane Bauermann, 25 anos

A família residia no município e se deslocava em um Chevrolet Classic que colidiu com um carreta no km 365 da rodovia, em Colorado, por volta de 6h45min. As três morreram no local.

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O motorista da carreta Scania, de São José dos Pinhais, não se feriu. Chovia no momento do acidente. O trânsito está bloqueado desde as 11h para trabalho da perícia.

A prefeitura de Saldanha Marinho decretou luto oficial de três dias no município. Em nota de pesar publicada nas redes sociais, a administração lamentou as mortes: "Não há palavras que consigam expressar a consternação que toma conta de toda a nossa comunidade diante de uma perda tão precoce e devastadora para uma mesma família".