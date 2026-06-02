Homem morre em colisão frontal entre dois carros na BR-285, em Bozano

Um homem de 62 anos morreu em um acidente na noite de segunda-feira (1º) na BR-285, em Bozano, na Região Noroeste. A colisão aconteceu por volta das 19h45min, no km 446 da rodovia.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu um Volkswagen Gol, com placas de Bozano, e um Chevrolet Vectra, emplacado em Coronel Bicaco. O Gol seguia no sentido Ijuí–Bozano quando bateu de frente em um Vectra, que trafegava na direção contrária.
O motorista do Gol, natural de Augusto Pestana, morreu no local. A identidade da vítima não foi divulgada. Já o condutor do Vectra, 28 anos, ficou ferido e foi encaminhado para atendimento médico no Hospital de Clínicas de Ijuí (HCI).
A área do acidente foi isolada para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias (IGP). As causas do acidente são investigadas.