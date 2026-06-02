Trânsito

Noroeste do RS
Notícia

Homem morre em colisão frontal entre dois carros na BR-285, em Bozano

Segundo a PRF, um Gol seguia no sentido Ijuí–Bozano quando bateu de frente em um Vectra

Alessandra Hoppen

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