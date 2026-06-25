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Homem morre em colisão frontal entre carro e caminhão na BR-153, em Erechim

Acidente ocorreu por volta das 7h30min no km 43. Os ocupantes do caminhão não se feriram

Emerson Carniel

Repórter

Alessandra Hoppen

Repórter

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