Homem morre em colisão frontal entre carro e caminhão na BR-153, em Erechim

Um homem morreu em um acidente de trânsito registrado na manhã desta quinta-feira (25) na BR-153, em Erechim, no norte do Estado.

A colisão frontal envolveu um carro e um caminhão baú e ocorreu por volta das 7h30min, no km 43 da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão, com placas de Concórdia (SC), invadiu a pista contrária e atingiu o veículo Chevrolet Corsa Classic, com placas de Aratiba. Após a batida, o veículo de carga tombou às margens da rodovia.

O motorista do Corsa, 22 anos, morreu no local. Até o momento, a vítima não havia sido identificada. No caminhão, viajavam o motorista, 24 anos, natural de Itá/SC, e um passageiro, 22 anos, que saíram ilesos da colisão. O condutor fez o teste do bafômetro, que deu negativo.